Kel reconoció que con Pablo Schilling "teníamos un pololeo agresivo"

Kel Calderón (26), la hija de Raquel Argandoña y el abogado Hernán Calderón , creció. Es egresada de Derecho , está haciendo la práctica en el área de violencia infamiliar y abusos sexuales de la Fiscalía Sur; y también es panelista de maldita Moda.

A raíz de que se fue de la casa de su mamá y comenzó a vivir sola (aunque a dos cuadras de Raquel), concedió una entrevista a la revista " Ya ", donde reconoció que vivió una relación de pareja agresiva, que no llegó al nivel de los casos que ve a diario, pero que fue problemática. Además contó que su actual relación con Pangal Andrade, fue clave en ver sus errores,

(con Pablo Schilling ).. Y aunque mi situación estuvo lejos de ser una causa como las que veo en la Fiscalía, igual pienso que estas situaciones se empiezan a gestar sin que uno se dé cuenta. Además, hay cosas como que las mujeres seamos independientes económicamente, que contribuyen a que la mujer no sea una pobre pollita agredida, sino a que la violencia sea de dos", relató.

"Cuando eres joven y estás con toda la prensa metida en todos tus dramas, hay mucha tensión, Todo el mundo sabía todo de nosotros. Porque si tu mamá odia a tu pololo, lo sabes tú y ella. Pero en mi caso, todo el mundo lo sabía. El además, trabajaba en eventos, había mucha exposición.", relató.

Cuando peleó por segunda vez con Pangal, se dio cuenta de que "yo discutía en un tono más alto y era más ruda que él. Pangal me dijo: 'Kel, pero tranqui, si estamos discutiendo, no te exaltes'. Yo no le dije nada, pero por dentro penséHoy día jamás se me ocurriría hacerlo. O sea, ¿decirle un garabato en una discusión? podría no verlo nunca más. Nunca se me va a olvidar esa vez porque me di cuenta de que yo tenía un problema.. Y ahí uno empieza a aprender".