Belén Mora se realizó la cirugía estética que pidió en las redes sociales

La actriz Belén Mora, integrante del elenco de "El Muro" del estelar "Morandé con Compañía", finalmente se realizó la cirugía estética gratuita que pidió en las redes sociales , y que inesperadamente tuvo la respuesta positiva de una clínica.

La comediante estuvo ayer en quirófano de la clínica Cirugía Plástica Terrazas, en una intervención que fue relatada por ella misma a través de su cuenta de Instagram

"Entré muy relajada, confiada del equipo médico. Les juro que el anestesista es TAN BUENO que no senti dolor alguno (hasta el momento no me ha dolido). Sí estoy muy hinchada, PERO HINCHADA A CAGAR, pero es normal dentro del postoperatorio. Ahora voy a desayunar", contó.

En un video, y con su cabeza con vendajes, Mora agradeció a sus seguidores por su apoyo y buenas vibras ante el procedimiento.

"Me siento súper bien, Muchísimas gracias por toda la luz que me mandaron, por toda la buena onda que me mandaron, que me mandó la gente que ni siquiera me conoce", afirmó.