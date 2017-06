Doctora Cordero sobre Laura Prieto: "Era una pésima dueña de casa"

17:58 La panelista de "Primer Plano" atacó duramente a la ex pareja de Julio César Rodríguez, afirmando que la familia de la uruguaya llegaba a "bolsear" a la casa del periodista.

La doctora María Luisa Cordero lanzó duros ataques contra la uruguaya Laura Prieto, ex pareja de Julio César Rodríguez, cuya relación terminó luego de 5 años donde incluso convivieron en un departamento.

En su programa de radio El Conquistador, la panelista de "Primer Plano" opinó del quiebre que afecta a su compañero de panel, afirmando que la ex "Calle 7" no apoyaba al periodista en las labores del hogar.

"Yo que soy dueña de casa y trabajadora me despertaba y veía que ella escribía en el WhatsApp a las 10 de la mañana 'Me vengo despertando recién', cuando nosotros (Cordero y Julio) ya llevábamos 6 horas trabajando y Julio César ya había ido a dejar los cabros chicos al colegio. Además le depositaba en el banco a la tarjeta de Laura para que la hiciera zumbar", dijo.

Cordero también afirmó que "hasta los primos venían a bolsear a la casa de Julio y ella era una pésima dueña de casa".

Los dichos de la psiquiatra fueron comentados por el espacio farandulero "Intrusos" de La Red, donde recibieron especial repudio por parte de Claudia Schmidt, quien trabajó con Rodríguez en el estelar de espectáculos de Chilevisión.

"Laura Prieto, fuerza para ti. No caigas en este juego", señaló la ex modelo, apuntando contra el periodista por no defender a la joven ante los dichos de la doctora.

"Julio eres un tremendo maricón. ¿Sabes por qué? Porque tuviste la posibilidad, con una periodista en frente, de decir algo defendiendo a tu ex mujer Laura Prieto y no dijiste nada. Te quedaste callado", sentenció.