Laura Prieto le respondió a la doctora Cordero: "Esa señora no sabe cómo es la vida en mi casa"

La uruguaya Laura Prieto respondió los duros ataques que realizó la doctora María Luisa Cordero, quien afirmó que ella era una "pésima dueña de casa" , esto a propósito de su reciente quiebre con el periodista Julio César Rodríguez.

En declaraciones al programa "Intrusos" de La Red, que fueron consignadas por Glamorama , la ex participante de "Calle 7" se mostró molesta con que la panelista de "Primer Plano" la apuntara como "floja" y aprovechadora de su convivencia con el locutor radial.

"Me levanto a las 6:30 todos los días. Llevo a mi hija al colegio, hago yoga, yo me encargo de mi casa porque tuve nana por un tiempo muy breve", contó.

Prieto enfatizó su rechazo a los dichos de Cordero, agregando que "esa señora fue una vez a mi casa, no sabe cómo es la vida en mi casa, no tiene nada que hablar. Me levanto a las 6:30 todos los días".

La modelo afirmó que la opinóloga solo está recogiendo un "pelabre de la pareja", y que sus dichos están "fuera de lugar".