Yuri confesó que fue adicta al sexo

La cantante mexicana Yuri confesó que en la cima de su fama cayó en varios excesos, como el alcohol, las drogas y el sexo, del que reconoció su adicción.

"No era ninfómana, pero me encantaba el sexo. Tenía muchos amigos (que no eran tan amigos) que eran los que me conseguían los muchachitos con los que yo me acostaba", dijo.

"No era feliz. A pesar del dinero y la fama me sentía sola, me deprimí", declaró, al punto que pensó en atentar contra su propia vida.

La artista de 53 años, casada con el chileno Rodrigo Espinoza, ex vocalista de Aleste, afirmó que su vida dio un giro cuando le diagnosticaron unos tumores en sus cuerdas vocales. "Me extirparon los tumores y la biopsia confirmó que no eran malignos. La recuperación fue terrible: ¡dejar de hablar durante un mes! Entonces, ese fue como mi primer paso por el desierto y de ahí ya empecé a recuperar mi voz. Fue terrible, ¡yo lloraba! … Luego me retiré cinco años. Después, pararme en el escenario fue ya no sentirme la mejor, sino agradecer a Dios poder estar ahí”, indicó.