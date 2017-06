Julio César Rodríguez calificó de "descriteriado y desleal" el ataque de la doctora Cordero a Laura Prieto

El periodista Julio César Rodríguez rechazó los ataques que la doctora María Luisa Cordero hizo contra su ex pareja, la uruguaya Laura Prieto , a quien calificó de una "pésima dueña de casa"

En una entrevista al matinal "Hola Chile" de La Red, el locutor radial entregó sus impresiones de los dichos de su actual compañera de panel en el estelar farandulero "Primer Plano".

"Yo siempre he tratado de estar apartado de hablar de lo que ha pasado con Laura, porque con Laura nunca peleamos, nosotros no estamos peleados. No necesitamos gente que tome las banderas por uno o por otro. Nosotros nos hablamos todos los días, estamos tratando de que nuestra separación sea lo más noble posible", afirmó.

Luego de esto, Rodríguez expresó que "en cuanto a lo de la doctora Cordero, encuentro que es súper descriteriado, súper desleal y que todo lo que diga en contra de Laura me duele, si ha sido mi pareja por tanto tiempo. Entonces, creo que se equivocó y ojalá pueda enmendar ese error".

El comunicador dijo que pese a su cercanía con la psiquiatra, ella no tiene atribuciones para hablar de lo que fue su convivencia de casi 5 años con la modelo y actriz.

"Yo he abierto las puertas de mi casa para ella, pero no para que después salga hablando. Además, eso no es así, porque Laura es un 10. Es una excelente mamá. Es una excelente pareja. Cuando ha tenido que llevar las riendas de la casa, lo ha hecho súper bien", senteció.

Rodríguez cerró la polémica señalando que ahora quiere "paz y tranquilidad" tanto para él como para Laura, evitando exponer este tipo de detalles de lo que fue su vida en pareja.