Pamela Díaz enfrentó en un juicio a la mujer que le robó su cartera

La modelo Pamela Díaz asistió hoy a una audiencia en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde se encontró con la mujer que le robó su cartera, en un hecho registrado el 24 de diciembre del año pasado.

La "Fiera" asistió como víctima al juicio contra Carolina Haddad Cancino, quien es acusada de arrebatar el bolso y luego devolverlo sin los $200 mil que tenía en su interior.

La panelista del programa "La Mañana" de Chilevisión relató en LUN el encuentro con la mujer, quien reconoció el ilícito. "Cuando entré a la sala, la mujer, que estaba libre, se acercó y me dijo 'pucha Pame, perdona. Te juro que ese día no te reconocí porque estabas de espalda. Si hubiera sabido que eras tú no te habría robado, porque me caes demasiado bien'".

En el juicio, Díaz se enteró que la imputada tenía antecedentes de robos similares. "Quedé 'plop' Como alguien puede ser tan cara de palo. O sea, ¿si no fuera conocida le daría lo mismo", se preguntó el rostro televisivo.

La afectada exigió el pago de $400 mil, los que fueron donados a Bomberos, y las disculpas públicas de Haddad Cancino, esto como parte del acuerdo reparatorio. La acusada accedió a todos los requerimientos, por lo que permaneció en libertad.