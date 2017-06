Kim Kardashian dijo que retocaron sus fotos con celulitis para perjudicarla

Kim Kardashian habló finalmente de las fotos donde aparece en bikini y con una notoria celulitis, lo que la llevó a perder miles de seguidores.

"Vi estas horribles fotos mías cuando estaba de viaje en México y la gente las estaba photoshopeando y editando. Definitivamente no estaba en mi mejor forma. No había hecho ejercicio en 12 semanas, había tenido cirugías en mi útero", aseguró en el programa "The View", de Whoopi Goldberg.

La estrella televisiva viajó a finales de abril a México con su hermana Kourtney y varias amigas y fue capturada con imperfecciones, muy distinta a como aparece en sus redes sociales.

"No me sentía yo misma", dijo en el show. "Y cuando la gente se puso a retocarlas para que se viesen peor de lo que eran y luego empezaron a circular, me quedé como 'OK, voy a ponerlo todo en su sitio' y empecé a entrenarme".