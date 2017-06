Laura Prieto le respondió a la doctora Cordero: “Cómo manejo mi casa es mi problema”

09:01 La ex Yingo también dijo que "lo que más me molesta es que la doctora se meta con mi familia", después de que la siquiatra dijo que sus familiares venían "a 'bolsear' a Julio".

Luego de que la doctora María Luisa Cordero criticó las cualidades como dueña de casa de Laura Prieto, ex participante de Yingo y ex pareja del animador y periodista, Julio César Rodríguez, la propia aludida salió a defenderse.

En declaraciones a LUN, Prieto dijo que “lo que más me molesta es que la doctora se meta con mi familia, ella no sabe nada de nosotros”, debido a que la siquiatra también declaró que “su familia venía a ‘bolsear’ a Julio”.

“Cómo manejo mi casa, si me levanto a las 6.30 de la mañana o a las 10.30 es mi problema. Son rutinas de casa, de familia y de pareja” sostuvo la ex Yingo.

Prieto además dijo que “yo me encargo de mi casa porque tuve nana por un tiempo muy breve, entonces esta señora no tiene idea de lo que habla. Alguien no estaría 5 años con una persona que fuera floja”.

“Por último, lo que haga en mi casa es mi problema“ remató la ex pareja del periodista de Chilevisión.