Rafael Araneda perdió la paciencia con la precandidata de la educación gratis por internet

17:32 Se trata de Loreto Letelier, que quiere ser diputada por la UDI y que dijo que la gente se "ahoga en un vaso de agua" buscando educación de calidad sin costo. "No es llegar y disparar a la bandada", dijo el animador.

Rafael Araneda rara vez se enoja en pantalla, pero hoy hubo un episodio que lo superó. En el matinal hicieron un contacto con la abogada Loreto Letelier, quien es precandidata de la UDI para ser diputada por Santiago y que se hizo conocida por un afiche donde asegura que la educación gratuita existe, porque "está en la internet", por lo que la gente se "ahoga en un vaso de agua" buscando una reforma de otro tipo.

Durante la emisión del matinal "La Mañana" de Chilevisión, la aspirante a una candidatura por el distrito 13 intentó explicar el origen de su inusual campaña, la que generó más troleo que adhesión en las redes sociales.

"Sin duda alguna que hoy día la plataforma de internet te permite que no solo una persona no te escuche, sino que te puedan escuchar 100 mil personas, 10 mil personas, un millón, bajo el mismo costo. Lo que yo estoy diciendo es que el estado debe maximizar estos recursos tecnológicos que tenemos", afirmó Letelier.

Araneda escuchó con atención lo que dijo la gremialista, y le lanzó una enfática frase: "Su propuesta no es lo que pide el movimiento estudiantil".

Ante esto Letelier insistió con que la red es una "plataforma más grande del mundo", al que según ella, podrían acceder un millón de niños.

El animador siguió con sus dudas. "Pero esa no es la idea, sino que la educación que yo les puedo dar a mis hijos la tengan todos. Y eso es difícil".

Al finalizar el contacto, el conductor del Festival de Viña reflexionó sobre la idea de Letelier, e insistió con que no la comprendía como una medida para tratar "un problema tan grave" como el acceso a la educación de calidad.

"No es llegar y disparar a la bandada y seguir haciendo ofertas... No sé, quedé enredadísimo, no entendí nada. Parece que voy a tener que dedicar a estudiar en internet", aseveró con molestia.