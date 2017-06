Courteney Cox se arrepintió de sus retoque estéticos

07:28 "Pensé que la apariencia era lo más importante y me metí en problemas", admitió la actriz de "Friends".

La actriz Courteney Cox se arrepintió de sus retoques estéticos y ahora apuesta por un rostro más natural.

"Me han disuelto los implantes de relleno", dijo en una entrevista a la revista New Beauty. "Creo que ahora me parezco más a la persona que era", aseguró.

La mujer, de 53 años, admitió su descontento por el aspecto que tenía por el abuso del bótox: "Las cosas van a cambiar. Todo caerá. Estaba tratando de evitarlo, pero eso me dio un aspecto falso".

Una de las protagonistas de "Friends" admitió lo complicado que es envejecer en Hollywood. "Creo que envejecer es difícil en general (…) Pero Hollywood, este negocio, lo hace más difícil. Crecí pensando que la apariencia era lo más importante y eso es un poco triste porque me metí en problemas", recalcó.