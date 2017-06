Actriz de "Modern Family" aseguró que no mantiene a su novio

La actriz Ariel Winter, de "Modern Family", salió al paso de la publicación de la revista Star, que aseguró que le paga un sueldo a su novio Levi Meaden para que cuide de ella.

Lo hizo a través de su cuenta de Instagram.

"Star Magazine OBVIAMENTE no es una fuente de buena reputación, es una revista basura, pero, de verdad, ¿cómo te atreves a inventar cosas de las que no tienes ni idea? NUNCA pagaría a mi novio algún tipo de salario, ni él lo aceptaría si se lo ofreciese. Él COMPRA sus propias cosas, ya sea para mí o para él, y él lo da todo para nuestra relación", escribió en la red social.

La joven fue enfática en señalar que "no mantengo a nadie y no necesito que nadie me mantenga a mí. Él tiene una carrera plena (incluyendo un proyecto nuevo que es grande) y trabaja duro por ello. No es simplemente el novio de alguien".

Winter redujo el tamaño de sus pechos y ha hecho noticia por usar reveladores escotes y sugerentes prendas, debiendo hacer frente a numerosas críticas, entre ellas, las de su propia madre.