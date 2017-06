Fran Undurraga tras su salida de "Doble Tentación": "Estoy cansada de que me llamen promiscua"

Tras su eliminación del reality "Doble Tentación" de Mega, la modelo Francisca Undurraga arremetió contra quienes hablaron mal sobre ella en el encierro, y especialmente contra Sebastián Ramírez, a quien responsabilizó de su salida del programa.

En su cuenta de Instagram , la ex "Toc Show" publicó un texto agradeciendo a los seguidores que la apoyaron en su complicado paso por el espacio, el que concluyó con un duelo de eliminación que estuvo antecedido de una pelea con la cubana Lisandra Silva en la Vega Central.

"Gracias por haberme dejado entrar en su corazón, así como ustedes también entraron en el mío. Discúlpenme si algún día no desperté con el mejor de los humores o si hice sentir a alguien mal. Mi intención fue siempre entregar lo mejor de mí y ser como yo era, sin libretos estudiados, olvidando muchas veces que habían cámaras", expresó.

Tras esto, Undurraga lanzó un video sobre la pelea con Silva con el siguiente texto: "PD: Sebastián dijo que vio todo ¿cómo, si iba caminando adelante? Que cuente mejor qué me hizo él en el último cara a cara, que no se transmitió, y que esa fue la razón original del porqué se terminó el programa antes".

Aquella primera publicación fue borrada, pero luego Francisca subió un nuevo video, donde muestra un diálogo de Ramírez con Rocío Marengo, y donde él afirmó que ella actuó "de mala" en la pelea.

"Mucha gente me ha preguntado porque baje el video anterior, la verdad es porque quería dar vuelta la página y olvidarme de todo lo malo que a veces me tocó vivir dentro del encierro. PERO en vista que no paran de preguntar, lo subo otra vez SOLO PARA ACLARAR QUE ESTE SEÑOR NO DIJO LA VERDAD, pues iba caminando adelante", escribió la modelo, para luego dar una serie de aclaraciones.

"Estoy orgullosa de haber sido siempre de una línea y no verme representada por ninguno de los dos grupos, dividir a la gente por grupos me parece una niñería de chicos de escuela. Me llevo gente muy linda de ambos bandos hasta el día de hoy. Siempre tuve claro cómo eran las cosas dentro la casa".

"ESTOY CANSADA de que me llamen "promiscua" siendo que solo BESE, promiscua es la que mantiene relaciones sexuales con varios tipos a la vez. Y por lo demás ESTABA SOLTERA! Nunca engañe a nadie".

"No aceptaré comentarios agresivos tapados de mala onda e insultos, si quiere comentar algo porque está en desacuerdo HÁGALO CON RESPETO Y ARGUMENTOS".

"Me voy feliz de que JAMÁS DURANTE ESTOS TRES MESES hable mal de nadie, no tire mierda a las personas y siempre traté de mantener el equilibrio aunque alguna vez me hayan sacado de mis casillas SOY humana y todos explotamos alguna vez. Y CON ESTO CIERRO EL TEMA PORQUE ESTOY REALMENTE CHATA!".