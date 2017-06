Salma Hayek subió una selfie semidesnuda y revolucionó Instagram

La actriz mexicana Salma Hayek tiene 50 años y un cuerpazo, el que se animó a lucir en una atrevida selfie.

La artista compartió en su cuenta de Instagram la imagen en que aparece semidesnuda, quitándose un vestido, dejando ver su espalda, su diminuta cintura y terminando en su trasero.

"When the party is over…. cuando se acaba la fiesta", escribió junto a la fotografía, llenándose de elogios.