Fanny Cuevas y el supuesto video íntimo que circuló en redes sociales: "Una pena por la gente ociosa"

Luego que su nombre se transformara en Trending Topic en las redes sociales, ex chica reality Fanny Cuevas tuvo que salir a descartar que la protagonista de un supuesto video íntimo que se viralizó el fin de semana haya sido ella.

En conversación con el programa "Intrusos" de La Red , la integrante de "Mundos Opuestos" afirmó que "ya no trabajo en televisión y tampoco me interesa aclarar ni defender nada, ya no es de mi interés. Me acabo de titular, estoy en otra etapa de mi vida, por cierto muy feliz".

Pese a esto, Cuevas puntualizó que "afortunadamente estoy llena de tatuajes, lo cual no me involucra en ningún video. Así que no me preocupa en lo absoluto, mi familia es lo que realmente importa y una pena la gente ociosa, acá en Chile".

Aunque Fanny decidió dejar pasar esta situación, la modelo Francisca Undurraga reaccionó indignada con la aparición de su nombre en videos pornográficos, el que le atribuyen a ella debido a su parecido físico con las actrices.

De hecho, la participante de "Doble Tentación" anunció que tomaría acciones judiciales contra quienes resulten responsables de subir todo este material a sitios triple X.