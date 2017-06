[VIDEO] Jennifer Lawrence se enfureció con periodista que intentó tocar a su perro

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence mostró todo su enojo ante un reportero, quien intentó tocar a su perro a la salida de un aeropuerto.

El periodista del sitio farandulero TMZ trató de acercarse a la estrella hollywoodense, quien estaba junto a su pequeño can Pippi. Al encontrarse con el animal, el repotero trató de acariciarlo. Lawrence, que hasta ese momento hacía gala de un implacable silencio, reaccionó enfurecida. "No toques a mi perro, maldito perdedor", señaló, mientras entraba a su auto junto a Pippi.

Durante los últimos meses, la ganadora del Óscar, que en los inicios de su carrera se hizo reconocida por su simpatía con los medios de comunicación, se ha mostrado mucho más lejana con la prensa, realizando algunos gestos que incluso fueron catalogados como de "mala educación".

Guess what happens when you try to touch Jennifer Lawrence's dog! #TMZpic.twitter.com/Bc1vH6nUiA