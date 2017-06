Jamiroquai vuelve a Chile después de cuatro años

Después de cuatro años, Jamiroquai anunció su regreso a Chile.

La banda formada por Jay Kay, The Bufalo Man y The Cat in The Hat se presentará el próximo 16 de diciembre en el Movistar Arena.

Este viernes parte la preventa exclusiva Club Movistar con 20% de descuento, mientras que el domingo se inicia la venta general a través del sistema Puntoticket.

La agrupación mostrará su nuevo trabajo discográfico "Automaton", que desafía al hombre contra la máquina frente al Planeta Tierra. El disco es una combinación de Ciencia Ficción, Electro-Funk y Techno.