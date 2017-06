Francisca Undurraga habló de supuesto video sexual: “No soy yo, no se parece a mí”

La modelo Francisca Undurraga se refirió al supuesto video íntimo suyo, por el que, la semana pasada, anunció acciones legales a través de Twitter.

el que haya hecho esto, prepárese, se lo está investigando por difamación, y calumnias. Eso es delito grave sabía? pic.twitter.com/ol4p7Iw8TA — Francisca Undurraga (@franbulosa) 22 de junio de 2017

Según consignó LUN, la modelo se refirió al video en el programa Intrusos de La Red, donde reiteró que no es la protagonista.

“No soy yo la del video. No se parece a mí, porque tiene tatuajes y piercing y yo no los tengo“, sostuvo Francisca Undurraga.