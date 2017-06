Viuda de Chris Cornell rompió su silencio: “No quería morir”

A un mes del suicidio del cantante de Soundgarden y Audioslave Chris Cornell , su viuda rompió su silencio y volvió a culpar a los medicamentos que tomaba su marido de la trágica determinación que tomó en un hotel de Detroit.

En una entrevista con la revista People Vicky Karayiannis insistió en que Chris “no quería morir” y culpó al medicamento Ativan, que le dieron para dormir, de esa tendencia suicida. Contó que el día de su muerte, ella estaba en Los Angeles y él en Detroit, desde donde se puso a prender y apagar las luces de su casa mediante una aplicación de celular.

Extrañada, Vicky lo llamó y él le contestó de forma violenta. Le preguntó qué había tomado y no le dijo. "Ese no era mi Chris", recordó. Tras ello, llamó a su guardaespaldas, que fue quien lo encontró muerto en su habitación.

"Mi Chris era un hombre feliz, amoroso, preocupado, y cálido. No era depresivo. No es que yo no hubiese percibido eso. Lo que no percibí fueron las señales de adicción", se lamentó.

En 2009 el artista había tenido una recaída en sus adicciones, pero la había superado. "Supongo que me relajé", se autorecriminó la mujer con la que Cornell tuvo dos hijos de 12 y 11 años.