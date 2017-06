Alejandro Ayún le vio el futuro a Alexis y a Claudio Bravo

El numerólogo preferido de la TV, Alejandro Ayún, abordó el futuro de los seleccionados de La Roja luego de que ayer lograran pasar a la final de la Copa Confederaciones.

Esto fue lo que dijo de algunos deportistas en Mentiras Verdaderas:

: "El número 13 habla rde una persona muy cortante, muy tajante, muy preciso (...) tiene un carácter que si no se sabe manejar o se sale de sus casillas, responde de un modo demasiado sensible, porque es extremadamente sensible", comenzó diciendo.

Sobre su futuro, dijo el capitán "viene a brillar". "Ahora viene esta propuesta en que él va a poder decir 'ya, no valgo esto. Este es mi valor, no es mi precio (...) él ya salió de un momento apretado, limitado, donde algo lo apretó mucho desde septiembre a marzo (...) pero hasta semptiembre comienza a sacar provecho de lo que hace siete años trata de construir. ¿Qué viene para él? formalizar cosas nuevas, acreditar situaciones favorables y proyectar situaciones óptimas, puede ser que en eso haya un traslado".

Según Ayún, entre septiembre y noviembre debería decidir sobre ese traslado, el que sería casi definitivo, donde se quedaría "por mucho tiempo".

"Viene una propuesta muy importante, él va a decidir hacia dónde ir, cuándo y cómo. Va a estar empoderado en su sitial".

: Ayún lo definió, según su día de nacimiento (19) como "un tipo muy divertido, que le gusta mucho el jolgorio, es el alma de la fiesta. Es un niño que jamás se olvida de lo que fue ser niño (...) la base de su naturaleza existencial es la consideración. Lo que considera positivo lo toma y lo que no, lo deja".

"El no ayuda a nadie, él es generoso, la persona generosa ayuda a generar instancias para que el otro se pueda desarrollar hacia algo mejor", dijo el numerólogo.

Sobre qué le depara el destino al Niño Maravilla , Ayún dijo que Alexis está en una etapa de su vida en que quiere comenzar a consolidar. "Es muy probable de que después de agosto y antes de marzo comience a hablar de eso, no solamente en eso (el fútbol), sino también en lo económico y en lo amoroso, el definir en qué me voy a establecer y proyectar (...) ya está en el tiempo en que el número 19 le está presentando amistades que se transformen en algo que va a definir como relación. Por ahora puede ser una amistad con cercanía (...)(...) puede ser que en camino de eso defina también su paternidad".

¿Será con Mayte Rodríguez? según Ayún, tienen muy buena compatibilidad y justo ella comenzará en un periodo de "fertilidad muy interesante desde septiembre" (en todos los aspectos de la vida). Ambos "están muy bien aspectados, mejor de lo que cualquiera se pudiera imaginar (...) hacen que la unificación de elllos sean como el ying y el yang", si algo pasara entre ellos, el numerólogo dijo que ella sería más reservada que él en el tema.

: "La fuerza del empuje es su esencia (...) todo lo que se propone hacer tiene relación con lo fecundo", es decir que todo lo que hace hoy es pensado en un futuro más favorable. "Gary nunca lo va a hacer (rendirse) porque es un número (el 3, de su nacimiento) de mucha fuerza", comentó el numerólogo sobre la personalidad del "Pitbull", quien además tiene "una capacidad de recomposición, de reparación formidable".

"El 8 (mes de agosto) le da el carácter desmedido. El que yo digo cosas con la fuerza, pero sin saber a veces, medir lo que digo (...), pero tiene la capacidad de la dominancia, del control, pero también de la garra (...) él es el que pone la mezcla entre lo sutil y lo bruto".