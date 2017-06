Revisa el primer adelanto de "Jumanji: Welcome to the Jungle"

Hace 22 años que se estrenó Jumanji y hoy Sony reveló el primer adelanto de su secuela: "Jumanji: Welcome to the Jungle".

La cinta está protagonizada por Dwayne "The Rock" Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillian.

Ahora, en vez del tablero, es un videojuego el que traslada a los personajes a la selva y para abandonarla, deberán averiguar cómo Alan Parrish -el personaje interpretado por Robin Williams en el filme original- completó el juego.

La película llegaría a las salas de cine en diciembre de este año.