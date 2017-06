Michelle Rodriguez amenazó con abandonar "Rápido y Furioso"

Tras su quinta participación en la exitosa saga "Rápido y Furioso", la actriz estadounidense Michelle Rodriguez amenazó con abandonar la franquicia si en el futuro los personajes femeninos no adquieren un protagonismo claro.

"F8 acaba de lanzarse hoy en digital. Espero que decidan mostrar algo de amor a las mujeres de la franquicia en la próxima. O quizás tendré que decir adiós a esta saga tan querida", escribió la actriz de origen dominico-puertorriqueño en Instagram.

No obstante, Rodriguez agradeció también a Universal y a sus fans la oportunidad de haber participado como "Letty" Ortiz en la franquicia.

La octava entrega, "The Fate of the Furious", se estrenó el pasado abril.