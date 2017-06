Eva Gómez y su salida de CHV: "Me daba vergüenza recibir un sueldo sin hacer nada"

La animadora Eva Gómez habló de su salida de Chilevisión, estación en la que trabajó por 15 años, y donde no tenía proyectos desde hacía varios meses.

Durante su participación en el estelar "Vértigo" de Canal 13, la española descartó que la actual animadora del Festival de Viña del Mar, Carolina de Moras, sea responsable de quitarle su espacio en el canal, afirmando que "son decisiones que venían de arriba".

"Estaba en mi casa haciendo nada, pagándome un sueldo. A mí no me gusta tener las cosas sin ganármelas, por eso esta suma no estaba siendo beneficiosa por las dos partes", dijo, explicando el acuerdo que selló con la estación de Time Warner, y que podrá fin a su contrato mañana.

Gómez agregó que "me levantaba y quedaba desocupada, yo tocaba todas las puertas. Me iba a enfermar de depresión por estar en la casa sin hacer nada (...) me daba vergüenza recibir un sueldo sin hacer nada".

Por la importancia de Chilevisión en su carrera, la que estuvo marcada por sus ocho años animado "El Diario de Eva", la conductora señaló que "yo me enamoré en CHV, crie a mis hijos en los pasillos, me separé, tuve grandes amigos, es toda una vida".

Eva también contó por qué en 2013 dejó la animación del Festival de Viña, relatando que ese año se le detectó un cáncer en el cuello del útero, el que la dejó con algunas dudas por su continuidad. Tras su recuperación, reconoció que tampoco pensó volver debido a las críticas que recibió por su paso por la Quinta Vergara.

"Hay críticas y críticas. Yo soy la primera crítica conmigo misma. Me trataron de ‘chica’, de ‘chula’, de ‘gritona’ (…) me afectaban a mí y a mis hijos, me hirieron mucho. Me he preguntado si atraigo esa mala onda", señaló, afirmando que tal vez su origen español y su relación con un ejectuvo del canal pudieron incidir.

Por los amigos que dejará en Chilevisión, Gómez puntualizó que la mayoría trabajan detrás de las cámaras y que no tuvo mayor contacto con los rostros. "Yo conducía sola, yo siempre he trabajado sola. Con Rafa (Araneda) tenía un mes al año", contó, reconociendo que Cristián Sánchez y Antonio Vodanovic fueron de los pocos que se comunicaron con ella para saber cómo estaba luego de su salida del canal.