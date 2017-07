Luis Pedraza exigió la entrega del cuerpo de su hermano fallecido

El ganador del programa "The Voice", el cantante Luis Pedraza, entregó un dramático llamado en las redes sociales para que se entregue el cuerpo de Diego, su hermano menor, quien falleció anoche en un accidente de tránsito.

En publicaciones en Instagram, el ex "Rojo" entregó sentidas palabras para su hermano, quien trabajaba como sonidista.

"Es mi único hermano. Llegó a mi vida cuando yo tenía 6 años y medio y todo cambió por completo! Desde el primer día su alegría inundó mi corazón y se volvió el mejor partner. Era un niño muy generoso, defensor de la justicia y de los más necesitados. Amante de los suyos. Tenía 12 años cuando comenzó a conocer las mesas de sonido. A lugar que lo llevaba lo miraban raro por ser niño y verse tan chico, pero sus capacidades eran más grandes que su estatura y su corazón más aún. Por años soñamos juntos, nuestros anhelos eran compartidos. Tu me ensañaste lo que es la hermandad", expresó.

"Bro, quisiera haberme despido. como nunca, esta vez no me contaste que te irías, simplemente partiste. Te extraño tanto y lo peor de todo es que no volverás. Te amo y te amaré eternamente. Espero que cuando me toque partir, me tengas un buen ceviche allá en el cielo. Te amo mi jeepero lover, mi Sonidista estrella, mi hermoso, mi perrito, mi hermano. El Señor te abrace y nos de el consuelo a quienes estamos aquí", finalizó.

En otra publicación, que estaba acompañada de un video, Pedraza acusó retrasos en los trámites del Servicio Médico Legal (SML) y de la Fiscalía para la entrega del cuerpo de Diego.

"Ayúdeme por favor! Es una injusticia todo lo que está pasando. La fiscalía de las Condes no se ha hecho cargo", sentenció.