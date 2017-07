Artistas nacionales y la denuncia contra Tea Time: "Vergüenza, pena, rabia y shock"

Varios artistas nacionales reaccionaron con impacto y repudio ante la grave denuncia que pesa contra el vocalista de Los Tetas , Tea Time (Camilo Castaldi), quien fue acusado por su ex pareja, Valentina Henríquez, de haberla golpeado brutalmente

Uno de los primeros en reaccionar ante la denuncia, que se compartió en las redes sociales con las impactantes imágenes de los hematomas de la joven, fue Latin Bitman (José Antonio Bravo), quien alguna vez compartió proyectos con Castaldi.

En un texto escrito en su Facebook, el músico expresó que siente "vergüenza, pena, rabia y shock" por los hechos denunciados. "Ni siquiera sé que poner aquí. No soy de expresar cosas personales por redes sociales, pero tengo un deber como padre, esposo e hijo de mujeres hermosas", continuó.

"Espero que se haga justicia con Valentina, repudio con todo mi ser cualquier acto de violencia intrafamiliar, de género, cobarde y producto de una enfermedad, o no", agregó, llamando a Tea Time a "dar la cara" ante esto.

"Ojalá que la música que ha sido tu vehículo para llegar aquí sea el mismo transporte hacia la sanación", finalizó.

Otro que habló del tema fue Alex Anwandter, quien también se fue en contra de Los Tetas, que en un comunicado pidieron no condenar a su vocalista antes del fallo de la justicia.

"Un verdadero asco el comunicado de Los Tetas sobre Tea Time. Debemos apoyar a las víctimas, no cuestionar la veracidad de sus abusos!", señaló.

"Los Tetas, un grupo de hombres con un nombre de por sí misógino -misoginia típicamente disfrazada como pseudo-transgresión-, publicaron en respuesta a esta acusación un repugnante comunicado, fiel reflejo de cómo la sociedad responde a cuando una mujer revela que es abusada: dudaron de la veracidad de acusación", completó el ex líder de Teleradio Donoso.

La cantante Ana Tijoux, quien también alguna vez trabajó con Tea Time, también entregó su visión del caso. "Hoy me toca escribir estas palabras colmadas de mucha pena, impotencia y rabia sobre los hechos ocurridos respecto a Camilo Castaldi aka Tea Time", señaló en su Facebook.

"La violencia contra la mujer no conoce clase, no conoce color, no conoce oficio, escenario o país. Se instala, se multiplica, se profundiza entre los silencios complice del vecino que no quiere oír y incluso se amplia entre los comentarios misóginos de pasillo", sentenció.

Mon Laferte también sacó la voz y le envió su respaldo a la denunciante. "Te abrazo a la distancia, mi apoyo para ti Valentina Henríquez #NiUnaMenos", escribió en su Twitter.