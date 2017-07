Con homenajes a las víctimas de Manchester Ariana Grande se presentó por segunda vez en Chile

Bajo intensas medidas de seguridad y con el recuerdo presente de la tragedia que enlutó al pop adolescente, la cantante Ariana Grande (24 años) se presentó por segunda vez en Chile ante un Movistar Arena repleto de fanáticos.

La joven artista estadounidense retomó en Sudamérica el "Dangerous Woman Tour" que había suspendido en Europa, esto luego del ataque terrorista afectó a uno de sus conciertos en Manchester, y que mató a 22 personas.

Grande, que volvió luego de su primera visita en 2015, hizo referencia al atentado cuando interpretó su cover de "Somewhere Over the Rainbow", la reconocida canción de "El Mago de Oz", la que interpretó con una imagen de la cinta negra con orejas que se transformó en el símbolo de la pena de la propia artista y de sus seguidores ante la masacre.

El espectáculo duró cerca de una hora y media, y tuvo una pequeña caída de la artista desde el escenario, de la que ella se levantó rápidamente.