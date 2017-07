La queja de Emily Ratajkowski: "No quieren trabajar conmigo porque mis pechos son muy grandes"

La modelo Emily Ratajkowski dijo que por culpa de sus curvas no ha podido conseguir papeles como actriz.

"Me pasa mucho que me ven y dicen 'Oh, es demasiado sexy'. Es como el antifeminismo, que la gente no quiera trabajar conmigo porque mis pechos son muy grandes", dijo en una entrevista con la revista Harper's Bazaar.

"¿Qué tienen de malo con mis tetas? Son algo hermoso y femenino que debería ser celebrado. ¿A quién le importan? Son geniales tanto si son grandes como si son pequeñas. ¿Por qué eso debería ser un problema?", reclamó la inglesa.