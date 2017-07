Pampita habló sobre el supuesto embarazo de "China" Suárez

10:23 "Desde que me separé nunca hice un comentario sobre su persona, no quiero meterme en problemas ni en cosas que no me corresponden", dijo la argentina.

Carolina "Pampita" Ardohain se refirió presunto casamiento y embarazo de Eugenia "China" Suárez con su ex, Benjamín Vicuña.

"No sé nada. Ni si quiera pregunto porque no me corresponde. Es el padre de mis hijos y nada más", dijo sobre el actor chileno.

"Desde que me separé nunca hice un comentario sobre su persona, no quiero meterme en problemas ni en cosas que no me corresponden", afirmó la argentina.

La prensa trasandina ha asegurado que la pareja esperaría su primer hijo y que planean casarse en marzo del próximo año, lo que ninguna ha salido a confirmar o desmentir.