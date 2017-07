José Antonio Neme y la foto que le atribuyen: "Me gustaría, pero no soy yo"

El periodista José Antonio Neme aclaró el origen de las presuntas fotos íntimas que le atribuyen , especialmente una donde supuestamente aparecería de espalda y mostrando su trasero.

En una entrevista con LUN , el conductor de "Ahora Noticias" señaló que esa imagen es un montaje. "No, no soy yo. Qué pena, me gustaría, pero no soy yo", afirmó.

"Tengo que decir que es una buena foto. Artística. Pero no soy yo, ese cuerpo es de atleta. No tengo esos músculos y esa espalda", expresó.

Neme afirmó que la presunta filtración, la que se divulgó por la plataforma tumblr, tiene una mezcla de fotos suyas sacadas desde su Instagram con otras que son montadas, puntualizando que "acá no hay filtración, ni robo de fotos, porque no soy yo".

Al ver que su nombre se había transformado en Trending Topic en Twitter, el comunicador llegó hasta la Brigada del Cibercrimen de la PDI para saber las acciones a seguir. Al ver que muchas de las fotos subidas por el perfil falso eran públicas o simplemente eran trucadas decidió no seguir con la denuncia.

"La fotografía es un montaje: se esmeraron en buscar a alguien parecido e incluso en ponerle un tatuaje que tengo, pero se equivocaron de lado, porque lo tengo a la izquierda y está un poco más arriba", aseveró.

Reconociendo que se trata de "los costos de estar expuesto", el lector de noticias afirmó que suele sacarse selfies mientras hace ejercicio, pero nunca se ha tomado imágenes desnudo.