Blac Chyna le respondió a Rob Kardashian y lo acusó de golpearla

Sigue la teleserie. Ahora Blac Chyna le respondió a Rob Kardashian, luego que el joven publicara fotos íntimas como venganza por su infidelidad.

A través de Snapchat, la ex stripper lo acusó de haberla golpeado en alguna ocasión y que no lo había contado porque él pertenece al clan Kardashian.

"Rob has hecho todo esto pero me has golpeado y has intentado actuar como si nunca hubiera pasado. Me has puesto una mano encima, lo juro por Dios. Lo juro por mis hijos. Pero se supone que tenía que estar callada porque eres un Kardashian", escribió, para luego borrar el mensaje.

La modelo de 29 años también compartió un video donde muestra un reloj de diamantes, dos pulseras Cartier de diamantes y algunos anillos, acompañado de un Lol, joyas que le habría regalado Kardashian avaluadas en 250 mil dólares.

"Nunca había sido tan ofendido en mi vida. Le compré joyería de 250 mil dólares", escribió enojado el joven. "Esta mujer es tan irrespetuosa y no me importa".