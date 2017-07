[FOTOS] El regreso como “sex symbol” de Brad Pitt a sus 53 años

El actor estadounidense Brad Pitt está retomando el camino que lo llevó a ser una de las celebridades más codiciadas del espectáculo, tras su mediática separación con Angelina Jolie y enfrentar su adicción al alcohol. A sus 53 años volvió a mostrarse de buen ánimo y con un físico más saludable.

El 4 de julio fue captado fuera de su estudio de arte de Los Angeles, California y con total relajo se mostró ante los reporteros que se acumulaban. Las fotografías fueron comentadas en redes sociales donde destacaron la actitud de Pitt que lo posicionan como uno de los solteros más codiciados del mundo, según publicó Infobae

Brad Pitt Has Never Looked Hotter While Grabbing Iced Coffee in LA https://t.co/iuvrvIxBQY

every time brad pitt is on screen in this movie i'm like pic.twitter.com/KRuSow2dxF