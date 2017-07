Lisandra Silva repudia los shows de Leandro: "Las mujeres se le tiran encima y no me gusta"

En declaraciones a LUN, la ganadora del reality show "Doble Tentación" de Mega, Lisandra Silva, dijo que no le gustan los shows que realiza su pareja, Leandro Penna, los que pese a no haber nunca visto en vivo, ha revisado en videos.

"Siempre supe que Leandro hacía eventos en discos, pero nunca he estado presente en uno. Él me contó que hace concurssos, pero vi videos donde las mujeres se le tiran encima del escenario, le rasgan la camisa y eso no me gusta" sostuvo Silva.

La cubana, además se refirió a un episodio específico, ocurrido el fin de semana. "Este sábado por la tarde hizo un evento en un mall y casi me lo aplastan, pero bueno, sé que hay que compartir la dicha".

En dichos a LUN, Leandro Penna se refirió al hecho y dijo que entendía los reparos de Silva y que "lo respeto mucho. A ninguna mujer le gustaría que a su hombre se le tiren cientos de mujeres encima, pero nos entendemos y nos tenemos respeto frente a lo que hacemos. No deja de ser un trabajo nada más".