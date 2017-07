Blac Chyna se sintió "traicionada" por Rob Kardashian tras la publicación de sus fotos íntimas

Blac Chyna habló por primera vez luego que su ex pareja, Rob Kardashian, publicara fotos íntimas como venganza por su infidelidad.

"Estaba destrozada, por supuesto. No me podía creer que alguien pudiese publicar esas fotos mías. Pensé 'Oh, de acuerdo'. Es una persona en la que confiaba. Me sentía cómoda enviándole esas fotos e incluso hablando de ciertos temas. Simplemente me siento traicionada", dijo en una entrevista a "Good Morning America", que se emitirá hoy.

La ex stripper de 29 años comentó que "lo primero que me atrajo de Rob fue que era muy dulce, muy atento. Me pareció que necesitaba ayuda de alguien que no le acusara o le juzgara. Yo sé lo que puede ser eso. Me consideraba esa amiga que nunca le hacía preguntas o le juzgaba. Estaba ahí para él. Eso fue lo que me atrajo de él. Pasamos grandes momentos juntos. Los problemas empezaron cuando bajé la guardia".

En la entrevista también habló la abogada de la joven, Lisa Bloom, quien explicó que "la venganza porno es ilegal y es un tipo de cyberbullying. Has estado acosando a tu ex. Chyna terminó la relación contigo hace meses y ella tiene el derecho a vivir como ella elige, poder trabajar como ella quiera, vestirse como le guste y tener encuentros íntimos con quién quiera".