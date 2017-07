Grupo irlandés emuló a Los Simpsons y cantó "Baby on board" en un edificio en Dublín

Un grupo coral de musica tradicional y popular irlandesa emuló un capítulo de Los Simpsons y cantó "Baby on Board" desde el balcón de un edificio, similar al canto de la serie animada.

En dicho capítulo, Homero, junto a Apu, el profesor Skinner y Barney Gómez conforman un grupo llamado The Be Sharps (Los Borbotones) y popularizan la canción "Baby on Board".

The Ramparts Chamber Choir de Dublín, recreó el reencuentro final de Los Borbotones, quienes en la serie animada interpretan su más tradicional éxito desde la azotea de la taberna de Moe.

En este caso, fue desde el balcón de "Green 19", un restorán de la capital irlandesa. El video puede verse en su cuenta de Facebook.