La genial respuesta de Ashton Kutcher a la revista que lo acusó de serle infiel a Mila Kunis

El actor Ashton Kutcher le respondió a la revista Star, que lo acusó de serle infiel a su esposa, Mila Kunis, con la que tiene dos hijos.

La publicación tituló una noticia con: "¡Vaya, Ashton! ¿Quién es esa chica?", incluyendo un par de fotos del actor con una mujer morena cuando ambos bajaban a un auto y subían a un avión.

Su genial respuesta la escribió en Twitter: "Deberías haber visto lo enfadada que estaba Mila de que pasara el día con nuestra prima. Lo siento mucho tía Jodie, estas revistas carecen de integridad".

No es la primera vez que Kutcher se enfrenta a Star, ya que 2010 lo acusó de engañar a su entonces esposa, Demi Moore.

You should have heard how upset Mila was that I spent the day with our cousin. Sorry aunt Jodie these magazines lack integrity. pic.twitter.com/tvKdGoqRnx