Diseñador Sergio Arias defendió el look de Gary Medel: "Se puede poner lo que quiera"

El diseñador Sergio Arias, reconocido por colaborar con el vestuario de diversas figuras de la televisión, defendió a Gary Medel luego que el ex ministro de Planificación de Augusto Pinochet, Sergio Melnick, lo criticara por el traje que usó para casarse con la española Cristina Morales.

En conversación con La Segunda , Arias señaló que el defensa de la Roja "se puede poner lo que quiera. Es un crack del fútbol. Si es más elegante o no es tan subjetivo".

"Yo vestí a Sergio Lagos en el Festival de Viña del Mar con un ribete blanco y también me criticaron mucho. En esa época estaba de moda. Esa solapa blanca a mí no me molesta", señaló.

El diseñador también explicó que "seguramente se compró algo importante de una marca importante y le dijeron que se veía espectacular y listo".

Otro experto en moda que opinó sobre el look del "Pitbull" fue Ricardo Oyarzún, quien si bien afirmó que "la tenida no corresponde a lo que se espera que use un novio", afirmó que en este caso todo se justifica.

"Así son los futbolistas en general. Nadie espera que un futbolista se vea muy protocolar. Son personas que generalmente vienen de estratos sociales bajos. Y cuando tienen la posibilidad de acceder a cosas, consciente o inconscientemente lo evidencian. Sus formas de vestir dice: 'yo tengo', 'yo puedo hacerlo'. Es un fenómeno social", afirmó.

Fran Torres, productora de moda, afirmó que a Gary "no lo disfrazaría de algo más elegante de lo que es. Eso está perfecto para su sello". Por la crítica de Melnick, dijo que está "fuera de lugar". "¿Quién es él para hablar de lo que es elegante o no dentro del mundo de la moda", acotó.