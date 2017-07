Karol Lucero se molestó porque Arenita reveló "remember": "Estaba soltero, vulnerable"

09:13 El panelista del matinal de Mega dijo que su propia ex le pidió que el reencuentro, que sucedió en 2016, fuese discreto. "Jamás hablé de ello hasta que la vi en Primer Plano hablando de esto y más encima por dinero".

El viernes en Primer Plano, Natalia Rodríguez (Arenita) y ex pareja de Karol Lucero en la época de Yingo, confesó que ambos tuvieron un breve reencuentro en 2016.

"Bailamos reggaetón, con luces bajas..." dijo "Arenita", quien además confesó que hubo un beso entre ambos.

La revelación, sin embargo, no cayó bien en Karol Lucero, quien ayer en el espacio matinal Mucho Gusto de Mega, del que es panelista, se refirió al tema.

"Me sentí un poco traicionado, molesto, estaba soltero, vulnerable. Ella hizo una acusación de que la había negado y eso me molestó porque ella me pidió que (el reencuentro) fuese discreto porque podía afectar su pega" dijo Karol Lucero según consigna LUN.

El panelista del matinal de Mega, además dijo que "jamás hablé de ello hasta que el viernes la vi en Primer Plano hablando de esto y más encima por dinero".