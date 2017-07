Kim Kardashian acalló los rumores de un supuesto consumo de cocaína

La socialite estadounidense Kim Kardashian tuvo que usar sus redes sociales para acallar una serie de rumores, que supuestamente la relacionaban con el consumo de cocaína.

Todo nació por una foto que subió la esposa de Kanye West, en donde aparece junto a dos extrañas líneas de polvo blanco en una mesa. Con eso, muchos usuarios asumieron que estaba repartiendo las dosis de la droga.

Kim Kardashian ensures us the lines of powder on her table are definitely just sugar https://t.co/KU9saokuuQ pic.twitter.com/JjUSFXu2bT

Ante esto, la estrella de 36 años usó su Twitter para salir a desmentir las especulaciones.

"No juego con rumores como este así que los voy a desmentir realmente rápido", dijo Kardashian, agregando que "eso es azucar del desastre que dejamos con los dulces de la tienda de Dylan".

La versión de Kim es comprobable, ya que horas antes se le vio a ella junto a su marido e hija North West visitando el local de golosinas de Nueva York.

I do not play with rumors like this so I'm gonna shut it down real quick. That's sugar from our candy mess from dylan's candy shop https://t.co/oICdPQVi8d