[VIDEO] Mon Laferte cantó en las sesiones musicales de The New York Times

La cantante chilena Mon Laferte sigue demostrando que su carrera aún no tiene techo, ya que hoy fue parte de una sesión musical especial realizada por el prestigioso diario estadounidense The New York Times

La viñamarina fue parte de una transmisión realizada por el Facebook oficial del medio, donde interpretó algunas de sus canciones de su más reciente disco, "La Trenza".

Hablando en español, la nacional respondió a algunas de las preguntas de los usuarios. Sobre sus influencias artísticas, por ejemplo, afirmó que entre ellas está Violeta Parra. "Y también tenía mucho de Mercedes Sosa, de hecho mi primer cassette en la casa era de Mercedes Sosa", agregó.