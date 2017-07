Óscar Rodríguez y la relación de su hija Mayte con Alexis: "Me interesa la felicidad de ella"

Óscar Rodríguez, el recordado director de teleseries de Canal 13 y padre de la actriz Mayte Rodríguez, habló sobre el prácticamente confirmado romance de su hija con el delantero del Arsenal Alexis Sánchez.

En conversación con LUN , el realizador de ficciones como "La Madrastra", "Los Títeres, "Ángel Malo", "Marrón Glacé" y "Playa Salvaje" dijo que no está al tanto de la actualizaciones virtuales de Mayte, aunque se abrío a entregarle sus "bendiciones" a la pareja.

"Me interesa la felicidad de ella, la forma en que pueda hacerlo y con eso soy feliz también", expresó.

El ex marido de Carolina Arregui afirmó que "yo no me meto en sus cosas, salvo que caigan rayos. Pero en este caso ella (Mayte) debe responder sobre su intimidad. La felicidad de ella es importante, cómo la encuentre es cosa de ella".

La casi segura relación entre la actriz y el futbolista chileno quedó al descubierto en una serie de fotos y un video que los muestra juntos disfrutando de sus vacaciones.