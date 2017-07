Actriz de "The Big Bang Theory" anunció su embarazo y reveló el aborto espontáneo que la marcó

17:29 Melissa Raunch, quien encarna a Bernadette Rostenkowski, señaló que espera la llegada de su hijo para fines de este año. También confesó que aún no puede superar la la pérdida de su primer embarazo.

La actriz Melissa Raunch, conocida por encarnar a Bernadette Rostenkowski en la exitosa serie "The Big Bang Theory", anunció que está embarazada y que espera la llegada de su hijo para fines de este año.

La estadounidense de 37 años, que interpreta a la esposa de Howard Wolowitz (Simon Helberg) en la historia de científicos, entregó la primicia a la revista Glamour , donde contó que anteriormente había sufrido un aborto espontáneo que aún no supera.

"El aborto espontáneo que experimenté fue una de las penas más profundas que he sentido en mi vida. Desató una depresión que se quedó en mí. La imagen de nuestro bebé en el monitor del ultrasonido, sin movimiento, sin latido, después que habíamos visto ese mismo corazón sano y parpadeante solo dos semanas antes nos cegó completamente y todavía me acosa hasta hoy", confesó.

Raunch agregó que "esta experiencia me ha cambiado para siempre. Sé que me ha hecho agradecida por cada momento de mi embarazo actual y espero que me haga una mejor madre en alguna capacidad cuando, finalmente, sostenga al niño".

La actriz también envió un mensaje a todas las mujeres que han perdido a sus hijos en su vientre o que no pueden ser madres por razones de salud. "Así que a todas las mujeres allí afuera que traten con problemas de fertilidad, han pasado por un aborto espontáneo o están pasando por el dolor de uno ahora, permítanme dejarlas con este mensaje: no están solas. Y está perfectamente bien no estar bien ahora", expresó.

El embarazo de Raunch implicaría que su personaje -que justamente pasó por un embarazo en la ficción- salga de pantalla por algunos capítulos. La producción del espacio aún no ha entregado estimaciones sobre esto.

La actriz recibió las felicitaciones de sus compañeros de elenco por la noticia. Uno de ellos fue Jim Parsons (Sheldon Cooper), quien publicó una foto de Melissa mostrando su embarazo.