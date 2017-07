Remigio Remedy: "Me acostumbré a no pensar en la tele"

El actor Remigio Remedy, uno de los galanes de las teleseries de la década de los noventa, volverá con la presentación de un monólogo cómico que escribió durante un período de cesantía, y donde busca reflejar los problemas cotidianos de las personas que deben enfrentar al sistema.

Remedy, quien hace poco tuvo un rol en la ficción "La Colombiana" de TVN, habló de "Hombre100%", el que presentará en una única función el sábado 29 de julio en el Espacio Belloni, y donde tocará temas como la discriminación, las presiones familiares, alejamiento de las amistades, denostación social, la decadencia de la relación de pareja, y la educación de sus hijos.

En conversación con SoyChile.cl , el actor contó que "este monólogo lo escribí durante un tiempo de cesantía, habla de un actor cesante, y de todos los problemas que trae esto".

Aunque la obra revela mucho de su experiencia personal, ya que según él "el actor siempre está cesante", el autor apuntó a que las situaciones que describe son transversales. "Todo el mundo tiene esos problemas. Las deudas, la pareja, la discriminación", expresó.

Por su presente profesional, Remedy expresó que la industria televisiva, tal como muchas otras en el país, está complicada, aunque expresó que no está tan interesado en reaparecer en algun papel estable de teleseries.

"Yo me acostumbré a no pensar en la tele. El actor la debe tomar como una casualidad. Ahora trabajo en cuatro compañías, hago varias actividades más culturales. Me he mantenido. A veces se piensa que por no aparecer en pantalla uno no está, y no es así", expresó.

Tras esto afirmó que las áreas dramáticas ya no manejan los números de antes. "Anteriormente se llegaban a 40 o 50 puntos de rating. Ahora celebran con 10 o con 20. Todo es diferente", sentenció.