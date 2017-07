Vértigo: Raquel Argandoña y Pamela Díaz se dieron con todo y terminaron "picadas"

09:02 La nueva panelista de Bienvenidos terminó molesta y lo demostró al momento de ser eliminada y elegir a la "Fiera" para sacarla del programa. "No entiendo qué le pasó", dijo Díaz.

Una serie de frases pesadas se lanzaron ayer Pamela Díaz y Raquel Argandoña durante su participación en el programa Vértigo de Canal 13, se guidilla de "dimes y diretes" que culminaron con que cuando la protagonista de "La Quintrala" fue eliminada del programa, arrastró consigo a la panelista de Chilevisión.

Según consignó LUN , los dichos entre ambas comenzaron cuando Argandoña comenzó a ser interrogada por los animadores sobre su llegada al matinal de Canal 13 y, Pamela Díaz interrumpía la conversación. "Cállate Pamela, si me puedo defender sola", fue la primera advertencia de Argandoña.

Luego Díaz insistó a los animadores a que le preguntaran por la relación con el periodista Hugo Valencia: "te cae pésimo, dilo" y, posteriormente, Díaz ante unos dichos de Argandoña alabando a "Polo" Ramírez, le preguntó "Si estuviera soltero ¿saldrías con él?... o sea, ¿le harías el amor?".

Ante esta última pregunta, Argandoña contraatacó: "mira Pamela Díaz, no te metas en ese tema porque estoy respetándote la argolla" y luego se refirió a ella con frases como "tienes déficit atencional" o "no tomes más, no te cures".

Los alegatos siguieron luego de que Díaz se quejó cuando Argandoña se negó a participar de uno de los juegos del programa.

En respuesta, la nueva panelista de Bienvenidos, al ser eliminada, eligió a Pamela Díaz, cuando se le dio la opción de sacar a alguien del programa.

En dichos a LUN, Pamela Díaz dijo que "no entiendo qué le pasó". "Nuestra relación es muy rara, hemos trabajado juntas, pero no somos amigas, somos buenas conocidas", sostuvo la "Fiera".