Jack Johson regresa a Chile en noviembre

El cantautor Jack Johson vuelve a Chile, en el marco de su gira "South America Tour".

El artista se presentará el 14 de noviembre en la Explanada de Espacio Riesco y las entradas se pondrán a la venta el 24 de julio en el sistema Punto Ticket y sus puntos de venta en Tiendas Ripley y Cinemark de todo Chile.

Recientemente Johson lanzó "Fragments", un nuevo sencillo que antecede al que será su próximo material de estudio. La canción forma parte de la banda sonora de "The Smog of the Sea", un documental sobre la contaminación por el mal uso del plástico.

Jackson presentará sus clásicos como "Upside Down", "I Got You", "Sitting, Waiting, Wishing", "If I Had Eyes", "You And Your Heart", "Better Together", "Good People", "Breakdown", entre otros.