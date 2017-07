Ex de Mayte Rodríguez: "Espero que siga siendo feliz"

El actor Tiago Correa se refirió a la relación de su ex, Mayte Rodríguez y el futbolista Alexis Sánchez.

En forma escueta, el joven comentó al matinal "Bienvenidos" que "no me gusta hablar de la vida privada de nadie, lo he dicho muchas veces, ni la mía ni la de nadie".

"Sé que esto genera expectativas y revuelo. Tuve una linda relación con la Mayte y espero que ella siga siendo feliz", afirmó.

La denominada "pareja del año" llegó ayer a Chile después de unas románticas vacaciones en las Islas Turcos y Caicos.

Los jóvenes decidieron confirmar públicamente su relación a través de una serie historias de Instagram, en el que aparecen juntos en el paradisíaco balneario.