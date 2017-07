Catalina Pulido contó que sufrió trastorno alimenticio por culpa de un ejecutivo de Canal 13

16:22 La actriz dijo que cuando grababa la teleserie "Playa Salvaje" uno de los trabajadores de la estación televisiva le dijo que "ya no te puedo enfocar por atrás", lo que la llevó a preocuparse en extremo por lo que comía.

La actriz y actual panelista de televisión, Catalina Pulido, contó en el programa "Hola Chile" que durante el rodaje de la teleserie "Palaya Salvaje", sufrió un trastorno alimenticio por culpa de un ejecutivo de Canal 13.

"Más que anorexia yo siento que me volví muy obsesiva con la comida. Yo creo que es un principio, un poco de anorexia. Contaba todo el rato las calorías, me leía todo el contenido de las cosas. Me volví vigoréxica también, iba mañana, tarde y noche al gimnasio", señaló Pulido.

Contó también que todo comenzó cuando un ejecutivo del canal la llamó a su oficina para decirle "ya no te puedo enfocar por atrás" dando a entender que su trasero era demasiado grande.

Sobre su obsesión con el tema de la comida, agregó que "comía e iba al baño y lo vomitaba. Yo llegué a pesar 49 kilos y mido 1.78. Todas las mañanas yo me acuerdo que me pesaba, tenía una pesa, que después tuve que botar. Me pesaba todos los días en la mañana y era como bajé otro kilo, ¡bien!".