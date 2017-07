Leandro narró el caos que vivió en un show tras lanzarse al público y quedar atrapado por tres minutos

Hace unos días, Lissandra Silva, la pareja de Leandro Penna, ambos ex participantes de Doble Tentación, dijo que si había algo que no le gustaban de los shows que realiza su novio, es la forma en que las mujeres se le abalanzan durante los eventos.

El sábado, Penna en medio de un show, decidió lanzarse al público y quedó atrapado por un lapso de aproximadamente 3 minutos, debido al alboroto que causó el final de su show.

"La gente tenía tantas ganas de agarrarme que sin darse cuenta empezaron a empujarse y algunos se cayeron al suelo, se creó un desorden. Ahí yo pedí que cortaran la música para que se bajara la emoción y se arreglara todo", dijo Penna a LUN.

El ex reality dijo que "de hecho se cayó una señora entonces yo vi que estaba en el suelo y me quedé ahí, quieto, duro, protegiéndola".

"De todas formas, Leandro Penna dijo que le gusta este tipo de interacción con el público: "no importa si yo salgo lastimado, ellos no son los culpables, yo me tiro y me lo tengo que bancar".