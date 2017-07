Claudia Conserva bromeó con artículo de Wikipedia que la definió como "ex actriz porno"

La animadora del programa "MILF" de UCV-TV, Claudia Conserva, bromeó con una insólita edición en su artículo de Wikipedia, donde además de ser presentadora de televisión, la califican como "ex actriz porno".

Conserva supo de esto a través de sus seguidores en las redes sociales. Al ver su biografía, la comunicadora decidió sacarle un pantallazo y compartir sus impresiones.

"Cuando Wikipedia insiste en que fuiste actriz porno #wikipedia #actriz #broma", señaló.

En conversación con el portal Glamorama , Claudia aseguró que su asociación como una supuesta diva del cine para adultos no la complicó, e incluso le causó risa. "Esto fue hace un par de semanas y ayer me acordé y, cuando lo leí me pareció gracioso, anecdótico, divertido. No sabía que alguien lo editó. Seguro que algún seguidor de 'MILF'”, expresó.

La propia Conserva descartó que ella haya arreglado su biografía o que realizara algún reclamo contra la enciclopedia digital, que es de libre edición.

“A mis 43 años me causa gracia la publicación. Yo no hice nada, de hecho no sabía que ya no aparecía”, aseguró.

Por la reacción de su esposo, el conductor Juan Carlos Valdivia, Conserva afirmó que "me reí mucho, y el Pollo también".