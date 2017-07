[VIDEO] Pampita se enojó con juego de TV a su novio: le pidieron que identificara su trasero

Ayer El ex tenista Juan Mónaco fue sometido a una "trivia", donde aparecían las colas de la modelo y de sus ex parejas. "No le hablo una semana si se equivocaba", expresó la modelo.

La modelo argentina Carolina "Pampita" Ardohain se enojó con un juego televisivo al que fue sometido su novio, el ex tenista Juan Mónaco, donde le pidieron que reconociera el trasero de su actual pareja.

En la "trivia", el deportista retirado debía adivinar cuál era la cola de Ardohain, en una serie de imágenes donde también aparecían sus ex otras novias: Luisana Lopilato, Cecilia Bonelli y Zaira Nara.

"Me tomé muy mal ese juego. No me gustó. Es como si a mí me ponen cuatro bultos o cuatro pectorales y no la emboco", admitió la modelo en su programa.

La ex mujer del actor chileno Benjamín Vicuña agregó que "en este caso eran ex parejas. Es feo. Imagínense si no hubiera embocado. ¡Lo mato! No le hablo una semana si se equivocaba. Me hubiera enojado muchísimo".

Pampita también aseguró que Mónaco quedó enojado con el programa donde lo invitaron, ya que no estaba de acuerdo con este tipo de juegos.