Equipo de matinal se molestó con Carola de Moras porque no les advirtió de la presencia de Mayte Rodríguez

Según información de LUN , el equipo del matinal de Chilevisión, se molestó con la animadora del espacio, Carola de Moras, luego de que ésta coincidió con la actriz Mayte Rodríguez en un evento comercial y no le advirtió al espacio.

Ayer, en dicho evento, el matinal Bienvenidos de Canal 13, logró capturar las primeras declaraciones de Rodríguez, luego de que se reveló su romance con el futbolista y seleccionado nacional, Alexis Sánchez.

Según consigna LUN, De Moras dijo que "se que están enojados pero no avisé porque a mi no me gustaría que me hicieran algo así".

En sus primeros dichos sobre el romance, Mayte Rodríguez dijo que "estoy feliz, estamos contentos".